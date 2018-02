Sport

Huitième de finale de la LDC: Sadio MANÉ honoré du but de la semaine en C1

La frappe sublime du joueur de Liverpool contre Porto, il y a deux semaines, a été élu plus beau but des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions



La frappe sublime de Sadio Mané contre Porto, il y a deux semaines, a été élu plus beau but des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.



Auteur d'un triplé à Porto, Sadio Mané a notamment fait parler de lui grâce à son dernier but. Une frappe sublime de l'extérieur de la surface venue se loger dans la petit filet de José Sa.



Cette réalisation a été élue plus but du des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions après un vote des fans sur le site de la compétition. Mané devance Gundogan, Willian, Fred et Gonzalo Higuai, également nommés.

AAD Senxibar

