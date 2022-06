Homosexualité - la position claire de l’Eglise : « Une personne ne doit pas répondre par deux noms » (Mgr André Guèye)

En ce jour de lundi de Pentecôte, Monseigneur André Guèye a été très clair en déclarant : « une personne ne doit pas répondre par deux noms », faisant référence à l’actualité sur la criminalisation de l’homosexualité.



Lundi, l'évêque de Thiès a approuvé la réponse de la CDF, déclarant qu'elle n'était « pas destinée à être une forme de discrimination injuste, mais plutôt un rappel de la vérité du rite liturgique ».



Ces derniers mois, certaines paroisses, notamment en Allemagne et aux États-Unis, ont commencé à donner des bénédictions à des personnes ayant des relations homosexuelles, afin d'accueillir les catholiques homosexuels au sein de l'Église, rapporté par beaucoup d'agences de presse du monde.



Mgr André Guèye répondait à la question sur l'homosexualité lors de son homélie au pèlerinage marial de Popenguine. « L'Église a-t-elle le pouvoir de donner la bénédiction aux unions de personnes de même sexe ? » Il a répondu par la négative, en disant qu’« une personne ne doit pas répondre par deux noms ».



L’évêque de Thiès a noté que le mariage entre un homme et une femme est un sacrement et, par conséquent, les bénédictions ne peuvent être étendues aux couples de même sexe.