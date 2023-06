Heurts aux Hlm Grand-Yoff : tout sur le tireur, la victime et le magistrat visé

C’était chaud ce mercredi aux Hlm Grand-Yoff. Un groupe de manifestants a pris d’assaut un immeuble où vivait un magistrat avec l’objectif d’y mettre le feu, d’après les témoignages. Pour se défendre, un des locataires a dégainé son arme et tiré en direction des assaillants. Atteint par le tir, l’un d'eux s’affale au sol.



Secouru et acheminé à l’Hôpital Idrissa Pouye, la vie de la victime n’est pas en danger. D’après L’Observateur, cette dernière se nomme Ibrahima Ndong et est âgé de 29 ans. Il est maintenu en observation, sous surveillance policière.



Le journal a également identifié le tireur. Il s’agit d’un assureur du nom de A. K. M. Il a été arrêté et conduit au commissariat de Grand-Yoff. Son arme, un PA (Pistolet automatique), et leurs munitions ont été saisies.



Les Échos renseigne que le magistrat visé par les manifestants a déménagé sur le champ. Après avoir échangé avec les forces de l’ordre, juste après l’incident, il a quitté l’immeuble avec sa famille vers une destination tenue secrète.



L’enquête est confiée à la Sûreté urbaine.