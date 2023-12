Gabon : Ali Bongo ne peut plus payer ses factures d’électricité, révèle son entourage

Ali Bongo est-il vraiment libre de ses mouvements, comme le prétend son tombeur Oligui Nguéma ? Dans l'entourage de l'ancien président, on répond par la négative. L’ex-dirigeant est plutôt surveillé. « Il n’est pas du tout libre…Un garde républicain est constamment là pour écouter ses propos. Ses sorties dans le jardin sont limitées », expliquent ses proches à RFI.



« Il ne peut pas payer, car ses chèques sont refusés »



Ali Bongo serait également dans la gêne. En effet, selon son entourage l'ex-chef d'Etat n’a plus accès à ses comptes bancaires. Ils auraient été gelés. La conséquence immédiate est l’accumulation d’arriérés de factures d’électricité. « Il ne peut pas payer, car ses chèques sont refusés. On a peur d’une coupure » s’inquiètent ses proches.



« Il ne veut pas partir sans sa femme et son fils »



Il faut dire que l'ex-président aurait pu s'épargner ce train de vie inconfortable s'il avait accepté de quitter le pays. Mais l'homme n'envisage aucunement l'exil sans sa femme et son fils aîné. « Il ne comprend pas cette violence contre lui. L’armée lui a proposé de s’exiler il y a environ un mois. Un avion était prêt, mais il a refusé de quitter le Gabon. Preuve de sa solidité. Il ne veut pas partir sans sa femme et son fils », a expliqué un proche de la famille à RFI. Le président déchu estime que Sylvia et Noureddin « n’ont rien fait ».