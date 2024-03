Frontière canadienne : deux Sénégalais retrouvés morts par la police américaine

Deux jeunes hommes de 26 ans nommés Ndongo S. et Abdoulaye N., sont morts dans des conditions qui restent à élucider. Leurs corps ont été retrouvés près de la frontière canadienne mardi dernier.



Les Échos, qui donne l’information, croit savoir qu’il s’agirait de migrants clandestins qui poursuivaient le fameux «rêve américain».



Le journal renseigne que c’est la police américaine qui a fait la découverte macabre et contacté le président de l’Association des Sénégalais d’Amérique, Mamadou Dramé, lorsque ses agents ont constaté que les victimes détenaient des pièces d’identification qui montraient qu’elles étaient de nationalité sénégalaise.



Les Échos informe que Dramé a confié que Ndongo S. et Abdoulaye N. sont originaires de Niague et «seraient de la famille». Leurs corps ont été déposés à l’hôpital pour autopsie, selon la même source. Qui signale qu’«une troisième personne est aussi portée disparue», sans plus de précision.