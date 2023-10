Favoris CAN 2023 : Ouaddou écarte quatre grandes nations

L’ancien défenseur international marocain Abdeslam Ouaddou (68 sélections, 3 buts) s’est exprimé sur les chances des Lions de l’Atlas de remporter la CAN 2023. Pour lui, le Maroc, comme les sélections d’Afrique du Nord, ne partent pas favorites.



Selon l’ancien défenseur central du Stade Rennais, le facteur climatique donne un avantage non négligeable aux nations subsahariennes par rapport à leurs rivales de l’Afrique du Nord. « La logique voudrait que l’équipe nationale marocaine soit parmi les favoris pour remporter la CAN 2023, compte tenu de ses performances et de ses résultats lors de la précédente Coupe du monde (2022). Cependant, à vrai dire, selon moi, le Maroc n’est pas favori, car la CAN est une compétition très différente. Les conditions de la CAN seront différentes de celles de la Coupe du Monde. Vous savez qu’il est toujours difficile de désigner les équipes d’Afrique du Nord comme favorites lorsque le tournoi se déroule en Afrique subsaharienne. Je ne dis pas que les équipes d’Afrique du Nord ne peuvent pas remporter la CAN ; elles en ont la capacité. Mais je ne les considère pas comme favorites en raison de leur style de jeu basé sur la possession et la vitesse dans les transitions. Les équipes d’Afrique du Nord doivent être bien organisées et s’adapter aux conditions africaines, telles que le climat tropical en Côte d’Ivoire. Tous ces facteurs pourraient poser des problèmes aux équipes d’Algérie, de Tunisie, d’Égypte, et même au Maroc », a développé le retraité depuis 2013 lors d’une interview accordée au média Win Win et reprise par Afrikfoot.



"Je ne prédis pas l’Algérie, la Tunisie, l'Égypte et le Maroc, car il y a le Sénégal, la Côte d’Ivoire..."



"L’Algérie, la Tunisie, l’Égypte et le Maroc ont la possibilité de remporter la CAN 2023, mais elles devront fournir de grands efforts pour y parvenir. Ce ne sera pas facile, et comme pour le Maroc, je ne prédis pas l’Algérie, la Tunisie ni l’Égypte comme favorites pour remporter la CAN, car il y a d’autres équipes comme le Mali, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Nigeria et la République démocratique du Congo, qui disposent de bons joueurs et de bons entraîneurs. Je m’attends à ce que ce soit une compétition de haut niveau avec la présence de grandes équipes en Côte d’Ivoire », a-t-il poursuivi.



Des propos qui abondent dans le sens de ceux tenus par le sélectionneur Walid Regragui qui ne voit pas non plus le Maroc favori. « Ça va être très difficile pour nous de gagner la CAN. On ne sera pas favoris. (…) Nous, en Afrique subsaharienne, ça a toujours été compliqué pour le Maroc », disait le technicien de 48 ans après le match nul flatteur contre la Côte d’Ivoire à Abidjan le 14 octobre dernier, lors duquel la bande à Achraf Hakimi a été bousculée comme rarement depuis l’après-Coupe du monde.