Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi demande pardon à Ousmane Sonko

L’ascension au pouvoir de la coalition Diomaye Président a fait naître un sentiment de turpitude chez certaines personnes. C’est le cas chez la militante de l’APR Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi qui, sans gêne, a reconnu ses torts, le préjudice qu’elle a causé au leader de la coalition gagnante, Ousmane Sonko.

Aujourd’hui, l’alliée du pouvoir sortant regrette d’avoir frontalement affronté le farouche adversaire de Macky Sall en l’accusant de violeur, de menteur, de manipulateur sans manquer de donner quelques détails du « vice du chef de file de l’ex Pastef ».