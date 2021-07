FINALE EURO 2021 : L’ITALIE SACRÉE DEVANT L’ANGLETERRE

L’Italie, au finish. La Squaddra Azzura a battu, aux tirs au but, 3-2, l’Angleterre, en finale de l’Euro 2021, ce dimanche 11 juillet, au mythique stade de Wembley, à Londres.



Il s’agit du 2e sacre européen côté italien, là où l’adversaire en compte zéro. Les Three Lions ont buté sur l’invincibilité, depuis septembre 2018, des hommes de Roberto Mancini. Un parcours couronné par un titre.



Et, pourtant c’est Harry Kane et ses co-équipiers qui ont longtemps viré en tête. Ce, après un but matinal, dès la 2e minute, signé par le latéral Shaw.

Le Prince William et tous les supporters anglais exultent. C’est l’apothéose à Wembley. Avant la douche froide avec l’égalisation de Bonucci, à la 67e mn.

1-1, à la fin du temps réglementaire. Les tirs au but départageront les finalistes après les prolongations.



Chiellini et ses coéquipiers finissent en beauté, se rattrapant après l’humiliation, une non-qualification historique au Mondial 2018.