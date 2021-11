FC Barcelone : Xavi prend officiellement les rênes du club

Xavi Hernandez a été présenté aux socios ce lundi, dans l’enceinte du Camp Nou. L’ancien n°6 catalan a signé en faveur du Fc Barcelone jusqu’en 2026. Il aura la lourde tâche de relever un club mal-en-point aussi bien sportivement qu'économiquement.

Lors de sa présentation, l’ancien capitaine Blaugrana s’est dit heureux de sa signature et annonce la couleur. «J'ai une idée très claire, avec de l'exigence, des règles : travailler à fond et convaincre les joueurs pour obtenir des résultats. On nous jugera sur les résultats, mais on va essayer de bien jouer pour que les résultats arrivent. Mon but, c'est d'aider les joueurs. Il y en a qui ont la pression, je le vois depuis l'extérieur. On va les aider sur le plan personnel et professionnel. On doit être plus professionnel que jamais. Il faut améliorer ça. On travaillera très dur. C'est un projet sur le moyen-long terme», lance le nouvel entraîneur.