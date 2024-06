Exploitation du pétrole au Sénégal : Le premier baril du champ de Sangomar est là !

Le Sénégal a sorti son premier baril de pétrole, le lundi 10 juin. Une première production du champ Sangomar Woodside. « Sangomar Woodside, opérateur de la coentreprise Rufisque Oftshore, Sangomar Offshore et Sangomar Olfshore Profond (RSSD) annonce l'accomplissement en toute sécurité de la production du premier baril du champ Sangomar situé au large du Sénégal et constituant le premier projet pétrolier offshore du pays », a-t-on indiqué dans le communiqué de Woodside Energy group, ce mardi 11 juin.

L’entreprise fait savoir que la Phase 1 du développement du champ Sangomar comprend une installation autonome de production, de stockage et de déchargement en mer (FPSO) située en eaux profondes et d'une capacité nominale de 100000 barils par jour, reliée à des infrastructures sous-marines conçues pour permettre des phases additionnelles de développement.

« C'est un jour historique pour le Sénégal »

«C'est un jour historique pour le Sénégal et pour Woodside. Le premier baril du champ Sangomar est une étape clé qui témoigne de la concrétisation de notre stratégie. Le projet Sangomar devrait générer de la valeur pour les actionnaires conformément aux termes du Contrat de Recherche et de Partage de Production », a déclaré Madame Meg O Neil, PDG de Woodside.

Elle ajoutera : «La livraison en toute sécurité du premier projet pétro er offshore du Sénégal, malgré une période marquée par des défis mondiaux, sans précédent, démontre la capacité de Woodside à exécuter des projets de classe mondiale. Nous sommes fiers des relations que nous avons nouées avec PETROSEN, l'État du Sénégal, et nos principaux sous-traitants internationaux et locaux pour développer cette ressource d’importance nationale ».