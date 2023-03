El Malick Ndiaye aussi sous bracelet électronique !

EL Malick Ndiaye, le Secrétaire national à la communication de Pastef a, lui aussi, été inculpé puis placé sous bracelet électronique. Il a bénéficié d'une liberté provisoire.



Déféré au parquet ce lundi, El Malick Ndiaye est mis en liberté provisoire sous bracelet électronique. Il a été inculpé pour diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions nouvelles (article 255 du code pénal), manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves ( article 80), renseigne son avocat, Me Moussa Sarr.

Avant lui, Waly Diouf Bodian, membre du protocole de Sonko libéré et placé sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique. Il avait été arrêté le 16 mars en marge des événements qui se sont passés au niveau de Stèle Mermoz. Il a été ensuite placé en garde à vue depuis ce jour au Commissariat central de Dakar.