Diamniadio : Macky Sall inaugure la deuxième phase de la plateforme industrielle internationale

« Nous revoilà sur le site de la plateforme industrielle de Diamniadio, cinq ans après la réalisation avec succès de la première phase, pour procéder à l’inauguration de la 2ème phase », a déclaré le chef de l'État à propos de cette expansion, réalisée en mode « fast track », qui s'étend sur une superficie de 40 hectares.

Cette deuxième phase comprend des installations variées telles que 17 hangars, 17 restaurants, une cité pouvant accueillir 1 400 personnes, un entrepôt de 1 800 m², un terrain omnisport, des aires de jeux et de loisirs, et un bâtiment administratif. Les deux phases combinées pourraient accueillir jusqu'à 60 entreprises, avec l’ambition de générer 23 000 emplois.

La plateforme de Diamniadio s'inscrit dans la continuité du programme d'industrialisation du pays, conforme à l'Axe 1 du Plan Sénégal Emergent dédié à la transformation structurelle de l'économie. Macky Sall a souligné le rôle de l'industrie et des infrastructures dans la croissance économique et a appelé à une « intensification du processus d’industrialisation à travers tout le pays en exploitant les potentialités de nos terroirs ».

Le président a chargé le Premier ministre de veiller à l’actualisation de la stratégie nationale d’industrialisation 2021-2035 pour tenir compte du nouveau contexte lié aux ressources minières, gazières, pétrolières, aux Agropoles, et à la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAF). Il a également exhorté le Ministre de l'Industrie à finaliser, avec l’ensemble des acteurs du secteur, l’élaboration inclusive de la loi de promotion de l’industrialisation.

Macky Sall a exprimé sa gratitude envers les partenaires techniques et financiers qui soutiennent le processus d'industrialisation, saluant spécifiquement la coopération chinoise pour son rôle dans la réalisation de la deuxième phase grâce à un prêt de 60 milliards de Francs CFA. « La dette n’est ni un piège ni un fardeau quand elle est investie, comme nous le faisons, dans l’économie productive pour créer des emplois et de la richesse, et favoriser ainsi le développement économique et social », a précisé le chef de l’Etat.