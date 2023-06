Des forces armées déployées dans Dakar

Les autorités ont déployé vendredi des forces armées dans Dakar, au lendemain d'un déchaînement de violence qui a fait neuf morts.

"Tout en appelant au calme et à la sérénité de nos concitoyens, l'Etat du Sénégal a pris toutes les mesures pour garantir la sécurité des personnes et des biens", a déclaré dans la nuit le ministre de l'Intérieur Antoine Diome au terme de l'une des journées de contestation politique les plus meurtrières depuis des années dans le pays.

Des hommes portant treillis et fusils de guerre ont été positionnés en différents points de Dakar, capitale habituellement grouillante aux rues à présent désertées et à l'activité quasiment paralysée.