Des Lions en Arabie saoudite : les conseils de Giresse à Aliou Cissé

Habib Diallo est depuis ce dimanche le quatrième joueur important de la sélection du Sénégal à signer en Arabie saoudite. Le désormais ancien attaquant de Strasbourg s’est engagé pour trois ans avec Al-Shabab.



Le joueur de 28 ans imite ainsi Sadio Mané (Al Nassr), Kalidou Koulibaly (Al Hilal) et Édouard Mendy (Al-Ahli). Au vu du relatif faible niveau du championnat saoudien (Saudi Pro League), comparé aux cinq grands championnats européens (France, Espagne, Angleterre, Allemagne et Italie), d’aucuns émettent des doutes sur la compétitivité future des concernés sous le maillot du Sénégal.



«Cela pourrait être un problème pour des joueurs en pleine activité», pose l’ancien sélectionneur du Sénégal Alain Giresse dans un entretien avec L’Observateur. Le technicien développe : «Des joueurs comme Karim Benzema ont fini l’Équipe nationale. Cristiano Ronaldo va bientôt terminer. Mais pour des joueurs qui sont en pleine force de l’âge, cela peut poser un problème pour un sélectionneur de les suivre.»



Face à cette nouvelle donne, Giresse suggère à Aliou Cissé à adapter ses habitudes : «Il va falloir se pencher sur ce championnat pour arriver à avoir une évaluation complète. (…) C’est d’abord prendre le suivi de joueurs dans leurs nouveaux clubs, du championnat, des matches qu’ils réalisent. Avoir des échanges avec les joueurs pour bien leur dire que le sélectionneur compte sur eux. Et s’il compte sur eux, il faut qu’ils soient prêts à répondre à ce que doivent réclamer les matches avec les équipes nationales.»



Toutefois, même s’il se dit convaincu que le niveau des championnats européens est plus élevé que celui de la Saudi Pro League, Alain Giresse reprend ceux qui pensent que «le championnat d’Arabie saoudite est au niveau zéro». Il défend : «Il ne faut pas quand même exagérer. Au Qatar le niveau est encore plus bas, par rapport à l’Arabie saoudite. Des grands joueurs comme ça, quand ils sont confrontés à de la compétition, notamment pour des qualifications, de finale de CAN et la phase finale de la Coupe du monde, la motivation, le désir et l’envie sont là. Avec tous ces joueurs qui sont là, ils vont élever le niveau de ce championnat.»