DOUBLE VERDICT DANS L’AFFAIRE SONKO : DAKAR RETIENT SON SOUFFLE !

Le leader du parti Pastef dissous, Ousmane Sonko, sera édifié sur sa candidature à la présidentielle de février 2024 ce vendredi 17 novembre 2023. La Cour Suprême du Sénégal tout comme la Cour de justice de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) vont rendre leurs verdicts dans les toutes prochaines heures suite à des saisines des avocats de l’opposant qui contestent la radiation de leur client des listes électorales l’empêchant de se procurer des fiches de parrainage.





Dakar est une ville morte ce vendredi matin. Comme pour témoigner de l’envergure des décisions attendues et de ce qu’elles pourraient engendrer comme conséquences au cas où elles sont rendues en défaveur de Ousmane Sonko. La veille, plusieurs communiqués ont été rendus publics. Les uns autorisant des manifestations pacifiques, les autres interdisant la vente de carburant au détail, la circulation de motos dans le département de Dakar entre autres. La société de transport public Dakar Dem Dikk, elle aussi, a suspendu son réseau ce vendredi 17 novembre. Dans les écoles et autres établissements, on craint des mouvements d’humeur.



Si les décisions attendues – à la Cour Suprême et à la Cour de justice de la Cedeao – sont favorables Ousmane Sonko, l’opposant pourra alors s’emparer des précieuses fiches de parrainage que lui refuse, jusque-là, la Direction générale des élections (DGE) sous prétexte qu’il n’est pas sur le fichier électoral général à cause de sa radiation. Dès lors, sa participation à l’élection présidentielle devient clairement actée. Le cas échéant, ce principal opposant au régime, détenu depuis juillet dernier, sera définitivement éliminer de la compétition.

Ousmane Sonko a été radié du fichier électoral en août dernier et une notification lui a été adressée suite à sa condamnation à deux ans de prison ferme le 1er juin pour « corruption de la jeunesse », dans l’affaire où l’ex masseuse Adji Sarr l’accusait de viols.





Saisie de la Cour de justice de la Cedeao



Les avocats de Ousmane Sonko avaient saisi la Cour de justice de la Cedeao. Ils lui demandent entre autres d’ordonner la réintégration de leur client sur les listes électorales après sa radiation. Sabassy Faye, juge du tribunal d’instance de Ziguinchor a annulé le 12 octobre cette radiation.



Saisie de la Cour Suprême



Les mêmes avocats avaient saisi la Cour Suprême de deux recours. Le premier porte sur le refus de la direction générale des élections (DGE) de remettre au mandataire de Ousmane Sonko des fiches de collecte de parrainage.



S’agissant de la seconde contre-offensive, elle a trait à la dissolution du Pastef. Pour ses avocats, cette dissolution, intervenue le 31 juillet 2023, n’avait pas lieu d’être, car la formation politique était en règle.