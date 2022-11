Coup de tonnerre : L’Arabie Saoudite d’Hervé Renard surprend l’Argentine de Messi

Première sensation dans ce mondial. L'Arabie saoudite bat l'Argentine (2-1), avec des buts de l'attaquant d'Al-Hilal Saleh Al Shehri (48e) et du milieu de terrain d'Al-Hilal Salem Al Dawsari (53e) d'un côté, contre une réalisation de l'attaquant du PSG Lionel Messi sur penalty (10e) de l'autre. Dans le groupe C, les Saoudiens prennent les commandes et les Argentins ferment la marche.