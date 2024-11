Côte d’Ivoire : Charles Blé Goudé fasciné par Ousmane Sonko et Diomaye Faye

Charles Blé Goudé a fêté ce samedi 23 novembre l’An 2 de son retour en Côte d’Ivoire, au terme de son procès à la Cour pénale internationale (Cpi). La cérémonie s’est déroulée à Gagnoa (Centre-Ouest du pays). Occasion saisie par le président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep) pour appeler ses partisans à ne jamais céder aux coups bas politiques. «Dans la vie, tout est dynamique», a-t-il suggéré.



Pour mieux faire passer son message, il a brandi la jurisprudence Ousmane Sonko au Sénégal, invoquant les déboires que le leader de Pastef a subis sous Macky Sall. «Une dizaine de jours avant les élections, il a été libéré avec son frère Bassirou Diomaye Faye, rembobine Charles Blé Goudé dans des propos rapportés par L’Observateur. Aussitôt après, il est allé battre campagne dans toutes les régions du Sénégal. Aujourd’hui, il est le Premier ministre du Sénégal et Bassirou Diomaye Faye est élu président de la République.»



Par ailleurs, le président du Cojep a évoqué l’arrestation suivie de l’emprisonnement de l’actuel chef de l’État. «Est-ce que les policiers qui étaient venus malmener Bassirou Diomaye Faye, dans la soirée, dans les locaux de la Direction générale des impôts et domaines (Dgid) savaient qu’ils avaient entre leurs mains leur futur président de la République ?», sourit l’homme politique ivoirien.



Invitant la classe politique ivoirienne à s’inspirer de sa voisine sénégalaise. «Au Sénégal, souligne-t-il, quelques heures après la proclamation des résultats (de la présidentielle du 24 mars et des législatives du 17 novembre), les vainqueurs ont été félicités par les vaincus et la page est tournée. Je rêve de ça pour mon pays.»