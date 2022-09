Cissé sur la liste pour le Mondial : "Je ferai des heureux et des malheureux"

A l'issue des deux matchs amicaux avant la Coupe du monde de football, Aliou Cissé a forcément déjà en tête la liste des joueurs qui seront au Qatar.



"Je ferai des heureux et des malheureux", a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-match Iran-Sénégal (1-1) disputé, ce mardi, à Vienne (Autriche). "On va s'asseoir avec mon staff pour parler de la liste des joueurs qui seront à la Coupe du monde", a indiqué le sélectionneur des Lions du Sénégal.



Aliou Cissé ne va plus dormir



Aliou Cissé a par ailleurs soutenu qu'il ne va plus fermer l'œil à 50 jours de la Coupe du monde prévue au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022. "Je ne dormais pas, maintenant je sais que je ne vais plus dormir."