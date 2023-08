Championnats du monde d’athlétisme : Louis François Mendy s’arrête en demi-finale suite à un faux départ !

C’est sans doute une grosse déception pour le hurdler du 110m haies qui, pourtant, a réussi une belle performance pour se hisser à cette étape de la compétition. L’aventure s’arrête en demi-finale pour Louis François Mendy, disqualifié. Ce lundi, l’athlète sénégalais n’a pas eu beaucoup de chances lors des Championnats du monde d’athlétisme qui se déroulent à Budapest, en Hongrie. Alors qu’il se hissait en demi-finale avec un chrono 13.24, pour terminer en tête de la troisième série, Louis François Mendy n’a pas réussi à enchaîner les bonnes performances. Il a été disqualifié de la course. En effet, le hurdler en 110m haies a effectué un faux départ. Ce qui l’a exclu de la course qui s’est poursuivie avec 7 participants.



Qualifié pour les Jeux Olympiques 2024, l’athlète de 24 ans va tirer les enseignements de cette compétition et poursuivre sa préparation. Il aura déjà atteint son objectif dans ces Mondiaux qui était une qualification en demi-finale. C’est d’ailleurs tout le sens de la publication de l’athlète partagé sur les réseaux sociaux.



« Une aventure inoubliable bien qu’elle se soit brusquement arrêtée en demi-finale en raison d'un faux départ, un désir fougueux de gagner cette place en finale qui m'avait poussé à commettre cette erreur. Mais aujourd'hui, je choisis de transformer cette déception en motivation.



Je m'engage à travailler encore plus dur, à m'améliorer et à me surpasser pour les défis à venir. Cette expérience m'a appris l'importance de la concentration et du contrôle de soi, des leçons qui me serviront bien dans l'avenir



Je tiens à vous remercier tous autant que vous êtes; ma famille, mon staff, la fédération sénégalaise d’athlétisme, le comité olympique sénégalais, le centre d’athlétisme de Dakar, mon club, et toutes les personnes incroyables qui m'ont toujours encouragé et soutenu dans cette aventure.

Sachez que votre appui est ma plus grande force. Alors, restez à mes côtés car ce n'est qu'un chapitre qui se termine, et l'histoire continue. Je suis plus motivée que jamais pour foncer vers de nouveaux sommets. »