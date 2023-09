Candidat de Benno : Le Parti socialiste clarifie sa position

Le Président Macky Sall a choisi Amadou Bâ comme candidat de la coalition Benno Bok Yakaar. Le parti socialiste (Ps), qui s’est réuni en secrétariat exécutif national (Sen), a donné sa position.



Le parti socialiste a fait son choix. Amadou Bâ sera, pour eux aussi, le candidat pour la présidentielle de 2024. En effet, Aminata Mbengue Ndiaye et ses camarades, qui se sont réunis en secrétariat exécutif national (Sen) ce jeudi, affirment leur ancrage dans Benno Bok Yakaar.



«Notre choix est cohérent par ce qu’adossé à des valeurs et des principes démocratiques clairs», indique le Ps dans une note parcourue par iGFM. Le parti compte engager son bureau politique et toutes ses bases à porter, assumer et promouvoir cette candidature unique de Bby.