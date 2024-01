Can 2023 : Le Sénégal défiera la Côte d’Ivoire en huitièmes de finale

Le Sénégal connaît son adversaire pour les huitièmes de finale de la Can 2023. Les Lions affronteront la Côte d’Ivoire, lundi prochain à 20 heures au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.

Leader de la poule C avec 9 points, le Sénégal attendait un meilleur troisième. Et c’est finalement la Côte d’Ivoire qui a profité de la défaite de la Zambie face au Maroc (1-0) pour faire partie des quatre meilleurs troisièmes.