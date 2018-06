Sport

CM2018: Voici le 11 de départ des lions contre la Pologne

Le gardien Khadim Ndiaye, l’arrière droit Moussa Wagué et l’attaquant Mame Biram Diouf vont démarrer la rencontre contre la Pologne, a constaté l’APS.





Alfred Ndiaye, auteur d’une bonne préparation, a été retenu aux dépens de Cheikhou Kouyaté, le capitaine du Sénéga.



Le brassard est donc allé à Sadio Mané qui jouera sur une ligne de trois en compagnie de Mbaye Niang et Ismaila Sarr.



Voici le 11 : Khadim Ndiaye – Moussa Wagué, Salif Sané, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly – Idrissa Gana Guèye, Alfred Ndiaye – Ismaila Sarr, Mbaye Niang et Sadio Mané – Mame Biram Diouf.

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre