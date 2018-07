CM 2018: Quand l'Afrique brille avec le sifflet!

ll n'y a plus d'équipe africaine pour cette Coupe du monde. Mais le continent est encore bien représenté grâce à l'arbitrage. Malang Diedhiou était au sifflet de Belgique-Japon (3-2) lundi et sa performance a été de qualité, à l'image de ce huitième de finale, un match complètement fou avec de forts rebondissements. Mais l'arbitre africain à la carrière internationale déjà bien chargée – deux CAN et les JO de Rio de 2016 – avait l'expérience pour se rendre facile cette rencontre. Pourtant, certains spécialistes se posaient des questions avant cette affiche. Un arbitre sénégalais qui officie lors d'un match du Japon alors que les Lions de la Téranga, jugé par le fair-play, ont été sortis en poule au profit de ces mêmes Nippons : la décision prise par la Fifa a beaucoup fait parler avant le match.



Mais elle n'a finalement pas eu de conséquence fâcheuse. Irréprochable durant tout le match, l'homme de 45 ans a dirigé proprement ce huitième de finale sans avoir eu besoin d'utiliser la VAR, sans gérer d'échauffourées et sans exclure un seul joueur. Certes, les ambitions offensives et l'exigence de spectacle au détriment de l'antijeu animaient les 22 acteurs et ont simplifié le travail de M.Diedhou. Il n'aura même distribué qu'un seul carton jaune durant la rencontre à l'encontre du joueur japonais Gaku Shibasaki.