CAN U17: La CAF invite la la fédération japonaise de football à lui fournir les éléments de preuve

Les deux jeunes joueurs qui avaient pris part au tournoi du Japon avec des passeports sur lesquels l’année de naissance mentionnée était 2001, se retrouvent dans la présente compétition avec des passeports différents.La Confédération africaine de footbal (CAF) a invité la fédération japonaise de football à lui fournir les éléments de preuve dans le cadre de ce recours pour triche sur l’âge.Le Sénégal, battu par la Guinée (2-1) lors de la deuxième journée de la phase de poule de la Can U 17 a introduit vendredi dernier un recours contre l’identité frauduleuse de deux joueurs guinéens. Le Sénégal et le Maroc sont éliminés de leur poule qui sera représentée en demi-finale par le Cameroun et la Guinée. Le Maroc a également dénoncé sans l’avoir encore étayé des cas de fraudes sur l’âge de joueurs camerounais.