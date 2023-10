CAN 2023 : toutes les infos sur le tirage au sort

Le tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football est prévu pour ce jeudi 12 octobre 2023 à 19h00 heure locale à Abidjan (soit 19h GMT). A 48h de l'événement, découvrez toutes les informations.



Le compte à rebours est lancé et l'attente est de plus en plus insoutenable pour les passionnés de football africain ! La Coupe d'Afrique des nations 2023 se rapproche à grands pas, et le tirage au sort, qui décidera du sort des 24 équipes qualifiées, est prévu pour ce jeudi 12 octobre 2023 à 19h00 heure locale à Abidhan (soit 19h GMT).



Que vous soyez un fervent amateur de football africain ou un supporter d'une équipe en particulier, le tirage au sort de la CAN 2023 est un rendez-vous qui devrait vous intéresser. Les yeux du continent et bien davantage seront tournés vers Abidjan, la ville qui accueillera cet événement historique, et les équipes participantes attendent avec impatience de découvrir les adversaires qu'elles affronteront dans cette compétition acharnée. Représenter son pays revêt en tout cas toujours une dimension particulière et au moment d'enfiler la tunique de leur équipe nationale, les participants à cette CAN 2023, conscients du poids de tout un peuple qui pèse sur leurs épaules, donneront tout pour l'emporter. Mais avant d'en découdre sur le terrain, place au tirage au sort ! Tic-tac, tic-tac… Plus qu'une poignée de jours avant de connaître la composition des groupes de cette tant attendue CAN 2023, qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 au pays des Eléphants.



Le lieu de l'événement



Le Parc des Expositions d'Abidjan, l'un des lieux emblématiques en Côte d'Ivoire, sera le théâtre de cette cérémonie. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, se prépare donc à accueillir des personnalités éminentes du football africain, des médias et des partenaires commerciaux de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour cet événement de grande envergure.



La CAF et le Comité d'Organisation divulgueront la liste des présentateurs, des assistants du tirage au sort et des invités spéciaux dans les prochains jours. Cette liste promet d'inclure différentes personnalités, ajoutant ainsi un attrait supplémentaire à l'événement.



Les chapeaux du tirage au sort de la CAN



Le tirage au sort est une étape cruciale pour le lancement de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, car il déterminera la composition des 6 groupes pour la compétition. Les équipes qualifiées ont au préalable été réparties en 4 chapeaux en fonction de leur classement FIFA. Cette méthode vise à équilibrer les groupes en évitant aux favoris de tous se retrouver dans la même poule.



Les dates clés de la CAN 2023



La compétition tant attendue débutera le 13 janvier 2024, et les équipes s'affronteront à travers les cinq villes hôtes du tournoi : Abidjan (deux stades), Bouaké, Korhogo, Yamoussoukro et San Pedro. La finale est quant à elle prévue pour le 11 février 2024. Une date qui sera forcément mémorable pour la nation couronnée. Maroc ? Algérie ? Sénégal une nouvelle fois ? L'hôte ivoirien ? Les pronostics sont ouverts…



La liste des équipes qualifiées pour la CAN



La Coupe d'Afrique des Nations 2023 réunira les meilleures équipes du continent africain. Voici ci-dessous un rappel de la liste des 24 sélections qui se sont qualifiées pour ce prestigieux tournoi continental :



Côte d'Ivoire (pays hôte)

Afrique du Sud

Algérie

Angola

Burkina Faso

Cameroun

Cap-Vert

Égypte

Gambie

Ghana

Guinée

Guinée-Bissau

Guinée équatoriale

Mali

Maroc

Mauritanie

Mozambique

Namibie

Nigeria

République Démocratique du Congo

Sénégal

Tanzanie

Tunisie

Zambie