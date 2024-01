CAN 2023 : les Lions ne changent pas de maillot

Brouille avec l’équipementier Puma ou superstition ? En tout cas, les Lions du Sénégal ne porteront pas un nouveau maillot pour la CAN 2023 (Côte d’Ivoire, 13 janvier-11 février 2024). Donc pas de nouveau design, de nouveaux motifs, etc., comme pour de nombreuses sélections qualifiées pour le rendez-vous ivoirien.



D’après Les Échos, qui donne l’information, Kalidou Koulibaly et Cie vont arborer la tunique avec laquelle ils sont devenus champions d’Afrique, il y a deux ans au Cameroun. Il s’agit de la version devenue culte et déclinée en vert et en blanc. Un maillot abondamment critiqué lors de sa divulgation, mais qui leur portera finalement chance.