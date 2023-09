CAN 2023 – LES 24 NATIONS QUALIFIÉES CONNUES, AUCUN ABSENT DE MARQUE

Pour cette prochaine édition, onze anciens vainqueurs du trophée seront présents comme les récents lauréats, l’Algérie et le Sénégal, vainqueurs respectivement de la CAN 2019 et 2021. Le Ghana et le Nigeria seront aussi de la partie. Pour dire, qu’il n’y aura aucun absent de marque. Ceux qui ont connu leurs premières participations lors des dernières éditions, la Guinée équatoriale, la Gambie ou la Mauritanie vont enchaîner.