CAN 2023 : Alfred Gomis et Bamba Dieng rejoignent la tanière des Lions à Yamoussoukro

Alfred Gomis et Bamba Dieng ont rejoint la tanière des Lions du Sénégal, à Yamoussoukro, la nuit dernière peu après l'arrivée de l'équipe.



C'est fait. La sélection du Sénégal est au complet. Appelés pour remplacer Seny Dieng et Boulaye Dia forfaits pour la CAN 2023, Alfred Gomis et Bamba Dieng ont rejoint le groupe à Yamoussoukro, rapporte la Fédération sénégalaise de football. Avec ces arrivées, le sélectionneur national tient ses 27 joueurs avant son premier match de la Coupe d'Afrique des Nations contre la Gambie prévu lundi prochain.



Pour rappel, la CAN se déroulera du 13 janvier au 11 février 2023.