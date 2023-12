Benzema ou Ben-Hazima, l'Arabie Saoudite humilie KB9

Karim Benzema contre Cristiano Ronaldo. C'est l'affiche que propose ce mardi le championnat d'Arabie Saoudite. Si tout va bien pour CR7, ce n'est pas le cas pour le Ballon d'Or français attaqué par ses propres supporters.

Il n'y a pas que le Boxing Day au menu des amateurs de football en ce lendemain de Noël, puisqu'à partir de 19h (sur C+ Sport), Al-Ittihad recevra Al-Nassr pour le compte du championnat d'Arabie Saoudite. Autrement dit, l'équipe de Karim Benzema reçoit celle de Cristiano Ronaldo, un duel entre deux des plus grandes stars mondiales du football. Cependant, sportivement, cela commence à sérieusement grincer des dents pour KB9, puisque sa formation vient d'enchaîner deux défaites consécutives et pointe à 12 longueurs de CR7 et surtout à 22 points du leader du championnat saoudien, Al-Hilal. Au coeur des critiques, les prestations de Karim Benzema, critiqués désormais ouvertement dans les médias et avec parfois des mots très durs.

Benzema ou Ben-Hazima, la blague humiliante

Lors du dernier match, Marcelo Gallardo, le nouvel entraîneur d'Al-Ittihad, a même sorti l'ancien joueur du Real Madrid à la 75e minute sans aucune explication autre que technique. De quoi forcément faire monter la température à Riyad où certains observateurs et supporters considèrent que le joueur français de 36 ans n'est plus assez motivé, et surtout pas autant que Cristiano Ronaldo, l'autre tête d'affiche de la Saudia Pro League. Lors d'une émission télé, Karim Benzema a donc pris très cher, car du côté de l'Arabie Saoudite, on n'est pas en reste lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux footballeurs. Célèbre consultant de la télé saoudienne, Walid al-Farraj a récemment évoqué dans un talk-show très suivi le cas de KB9 et il a tapé fort. « Après l'élimination de la Coupe du monde des clubs face à Al-Ahly, une phrase revenait chez une partie des supporters. Ils appelaient Benzema « Ben-Hazima » (Ndlr : Le fils de défaite). Un joueur qui ne fait pas suffisamment d'efforts. C'est comme si l'intéressé disait aux supporters, "remerciez Dieu car je joue pour vous." La distance entre le joueur et les supporters s'accentue », a fait remarquer Al-Farraj, dont les propos ont évidemment été relayés dans tout le royaume.