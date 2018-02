Sport

Basket: Xane D’Almeida est le titulaire au poste de meneur(sélectionneur national)

Xane d’Almeida est le meneur attitré de l’équipe nationale masculine de basket a annoncé le sélectionneur national, Abdourahmane Ndiaye, laissant entendre que tant qu’il est là, il n’y aura pas de changement à ce poste.





"Tant que Xane est apte, c’est lui le meneur" a dit le sélectionneur national dans un entretien accordé au quotidien sportif, Stades dans son édition de ce mardi.









Xane D’Almeida âgé de 35 ans était forfait au dernier Afrobasket masculin co-organisé par le Sénégal et la Tunisie pour raison de blessures





Sur ce poste de meneur de jeu, à côté de Xane D’Almeida qui a mené le Sénégal lors du tournoi de Maputo, le week-end dernier, le sélectionneur national a cité les binationaux Sangoné Niang et Lamine Sambe.





Sur ce dernier, il a indiqué qu’il est "capable de défendre, d’amener le ballon, d’attaquer le panier, de prendre des tirs à 3 points, en plus d’être un gagneur".





Le sélectionneur a toutefois souligné qu’à long terme, le Sénégal doit s’engager à renouveler le secteur arrière.





"C’est là qu’il faut recenser les potentiels" a-t-il indiqué, soulignant qu’en plus de ces deux meneurs cités, il y a Clevin Hannah et George Niang qu’il a eu au téléphone.





"Ce dernier est intéressé et se trouve dans le groupe des 25 retenus" a ajouté le technicien sénégalais, appelant les Fédérations africaines à mener le combat auprès de la FIBA pour pouvoir avoir à disposer les joueurs d’origine qui veulent jouer pour leur pays d’origine sans restriction possible.





"Nous ne pouvons pas accepter que la Fédération internationale de basket continue d’imposer cette limitation", a indiqué le technicien qui a vécu longtemps en France.





Abdourahmane Ndiaye qui a été reconduit au poste de sélectionneur national, après avoir mené le Sénégal en finale de l’Afrobasket 2005, est rentré du tournoi de Maputo (Mozambique) avec un bilan de deux victoires en trois matchs.

APS

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre