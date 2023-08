Basket / Tournoi Prè-qualification : À l’issue d’une finale controversée face au Cameroun, le Sénégal rate les JO 2024

Après un parcours très encourageant depuis le début de ce tournoi préliminaire qualificatif aux jeux olympiques Paris 2024, le Sénégal s’est incliné sur le fil 80-74 devant le Cameroun. Une finale perdue avec un goût très amère du côté des Sénégalais qui ont fortement décrié la manière dont les juges ont tranché les débats. Entre les fautes non sifflées pour les Lions de la Teranga ou tout simplement abusivement signalées contre les sénégalais, l’arbitrage a été particulièrement contestée ce samedi après-midi.



À côté de cela, les Lions se sont montrés particulièrement fébriles avec énormément de pertes de balles (18) et pas assez de réalisme dans le dernier quart temps alors qu’ils étaient quasiment revenus au score. Le Sénégal rate une nouvelle occasion d’aller chercher une qualification aux JO qu’ils n’ont plus disputer chez les hommes depuis 1980.