Barrages Mondial 2022 : Le tableau des qualifiés, les potentiels adversaires des Lions

Le tableau des 10 équipes qui disputeront les barrages pour l'accession à la coupe du monde 2022 est complet. Le Sénégal premier qualifié connaît ses potentiels adversaires.



Le Sénégal premier qualifié



Les Lions du Sénégal ont gagné haut la main le groupe H en se qualifiant lors de la 4e journée. Ils ont récolté 16 points sur 18 possibles.



Le Mali imperméable



Tout comme le Sénégal, le Mali a obtenu 16 points. Les Maliens s'en sont remis à une défense hermétique qui n'a pas concédé de but durant cette campagne.



l’Algérie secouée mais qualifiée



Un but des Burkinabé dans les arrêts de jeu aurait éliminé les algériens. Malmenée, l'Algérie a concédé le match nul (2-2) sur sa pelouse. Un point précieux qui lui permet de maintenir son adversaire du jour à distance et de se qualifier pour le 3e et dernier Tour



Nigéria et le point du bonheur



Tout comme l'Algérie, le Nigéria a tremblé jusqu'au bout. Les Super Eagles ont partagé les points(1-1) face aux Requins bleus.



Une défaite aurait éliminé les coéquipiers de Victor Oshimen, buteur à la première minute de la partie.



Cameroun et Tunisie complète la liste



Le Cameroun et Tunisie ont respectivement disposé de la Côte d'Ivoire (1-0) et de la Zambie (3-1) pour compléter le tableau des 10 équipes qualifiées.



Quel adversaire pour les Lions ?



Le Sénégal premier qualifié partagera le pot 1 avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Nigéria. Ses potentiels adversaires dans le pot 2 sont : l'Égypte, la RD Congo, le Mali, le Cameroun et le Ghana. Le tirage au sort des rencontres est prévu le 18 décembre prochain. Les confrontations aller-retour se tiendront au mois de mars 2022.