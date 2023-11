BASSIROU DIOMAYE FAYE PLAN BA DE L’EX-PASTEF : GUY MARIUS SAGNA DÉFIE MACKY SALL

« Le parrainage vient de commencer, en 24 heures, nous allons collecter plus de trois millions de parrains citoyens pour le compte de Bassirou Diomaye Faye », dit-il.



Selon le député, Macky Sall cherche le combat par les armes, mais ils sont disposés à lui démontrer comment de vrais patriotes vont le battre sur le terrain politique.



« C’est la réponse qu’il faut apporter à Macky Sall par rapport à la manipulation de la justice qu’il a faite ce vendredi avec la Cour suprême pour lui montrer que Sonko, on peut l’emprisonner, le défier sur tous les plans, mais on ne peut pas le vaincre », dit-il.