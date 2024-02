Audition de Ngagne Demba Touré : scène incroyable dans le bureau du juge du deuxième cabinet

Me Ngagne Demba Touré a été arrêté ce mercredi par la DIC en exécution du mandat d’arrêt décerné contre lui le 22 septembre 2023. Le greffier, qui était en fuite depuis lors, était revenu au Sénégal deux jours plus tôt. Après avoir été transféré à Rebeuss, le militant de Pastef a été présenté au juge du deuxième cabinet, chargé de son dossier. Ce dernier devait l’inculper et le placer sous mandat de dépôt, notamment pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, offense au chef de l’État.



Mais l’audition n’a pas eu lieu. «Ses collègues greffiers ont manifesté une solidarité de corps. Regroupés autour des syndicats Sytjust, UNTJ et AGS, ils se sont érigés en boucliers devant le bureau du juge pour exiger la libération immédiate de Me Touré», renseigne L’Observateur.



Par ailleurs, informe Les Échos, le greffier désigné pour assister à l’audition du jeune Patriote dans le bureau du juge a refusé de siéger. «Conséquence, conclut le journal, : le juge a renvoyé à aujourd’hui (jeudi) l’audition dans l’espoir qu’il revienne à de meilleurs sentiments ou pour prendre un greffier ad hoc.»