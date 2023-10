Au lendemain du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la délégation sénégalaise conduite par le président de la Fédération sénégalaise, Me Augustin Senghor, a visité le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro qui abritera le

tour.



Pas de temps à perdre. Moins de 24h après le tirage au sort de la 34e édition de la CAN, le Sénégal s'est penché sur les sites qui accueilleront sa délégation en janvier-février 2024. En effet, la délégation composée notamment du chargé des compétitions internationales, Ahmed Cheikh Tidiane Seck, Maycine Mar (DTN) et Me Senghor, s'est déplacée à Yamoussoukro (245 km d'Abidjan), ce vendredi matin, pour visiter le stade Charles Konan Banny où les Lions disputeront leurs matchs dans le groupe C contre la Gambie, le Cameroun et la Guinée.



La délégation a également visité le terrain d'entraînement qui sera occupé seulement par le Sénégal pendant le premier tour. C'est l'ancien international sénégalais, Fadiga, qui a d'ailleurs présenté cette belle infrastructure.



A noter qu'après cette première mission de prospection, la délégation prendra l’avion dans la soirée pour la France où se jouera la rencontre amicale contre le Cameroun.



Pour rappel, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.



Le calendier des Lions : (Stade Charles-Konan-Banny à Yamoussoukro)



Lundi 15 janvier 2023



14h00 GMT Sénégal-Gambie



Vendredi 19 janvier 2023



17h00 GMT Sénégal-Cameroun



Mardi 23 janvier 2023



17h00 GMT Guinée-Sénégal