Akon City : La mise en garde de l'autorité !

Depuis la pose de la première pierre, en 2020, le projet n’est pas sorti de terre. Le chanteur Akon avait promis d’y investir plus de six milliards de dollars pour sortir une ville futuriste des 2000 hectares mis à disposition par l’Etat du Sénégal. Mais, 3 ans plus tard, rien n’a émergé des terres. La question a suscité débat à l’Assemblée nationale et les députés ont interpellé le ministre du Tourisme. Ce dernier a réagi.



Le rapport des travaux de commission renseigne que sur le projet City Trip à Dakar, Mame mbaye Niang, le Ministre du Tourisme a précisé qu'il s'agit d'un package qui vise à intégrer et promouvoir le tourisme d'affaires et les circuits touristiques, à travers des voyages thématiques. L'objectif étant d'allonger le séjour des touristes d'affaires.



Assurant que les impenses seront payées avant le démarrage des travaux, le ministre a annoncé la mise en œuvre imminente des projets à Mbodiène. Mame mbaye Niang a tout de même mis en garde : «Il a fourni des éclairages sur le projet Akon City en précisant que, si son promoteur n'honore pas sa part du contrat le liant à la Sapco, les terres devant abriter ledit projet seront réattribuées à d'autres investisseurs», lit-ton dans le rapport.