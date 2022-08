AL MUNTAQA : « Ça, je l’avais dit au Président Macky Sall devant Serigne Sidy Mokhtar… »

Le Khalife Général des Mourides a sacrifié ce lundi 1er Safar, à son habituel appel en cette veille de Grand magal, à l’instar de ses prédécesseurs. Un moment solennel que le patriarche a saisi pour rendre un vibrant hommage à Serigne Touba pour tous les sacrifices consentis et peines endurées dans l’unique but d’obtenir de son Seigneur la clémence pour tous les fidèles.



Serigne Mountakha a aussi relevé l’a caractère hautement spirituel du magal qui, selon lui, est un moment de grande dévotion.



Son discours intéressera aussi les populations qui habitent Touba et les personnalités qui fréquentent la cité, les exhortant à se suffire de ce que le Cheikh leur offre. Il précisera avoir tenu ce langage au Président Macky Sall devant Serigne Sidy Mokhtar Mbacké