AES : Les armées en alerte maximale

Les chefs d’État de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont annoncé dimanche 22 décembre 2024 , une mise en alerte maximale de leurs armées face à une menace terroriste. Selon leur déclaration, des groupes terroristes se réorganisent et se regroupent dans plusieurs zones stratégiques, notamment le bassin du Lac Tchad, le Sahel, et des régions frontalières telles que Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina, et Bénin-Burkina.

Ces groupes bénéficieraient du soutien logistique et financier de puissances étrangères, dans le but de déstabiliser l’espace confédéral de l’AES. La déclaration, lue par le porte-parole burkinabè Pingwendé Gilbert Ouédraogo, souligne l’urgence d’une réponse coordonnée.

Pour contrer ces manœuvres, les présidents Ibrahim Traoré (Burkina Faso), Assimi Goïta (Mali) et Abdourahamane Tiani (Niger) ont décidé de transformer l’espace confédéral en un théâtre unique d’opérations militaires, en complément des dispositifs nationaux déjà en place.