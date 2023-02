10 millions F CFA, terrain de 500 m2 : Macky Sall choie les vainqueurs du CHAN et les lions du beach soccer

Le président de la République a décidé « d’allouer à chacun des membres du délégation de la Chan et de la can du beach soccer une prime spéciale de 10 million de fcfa avec un terrain de 500 m2 à Dakar ».



L'équipe nationale locale est entrée dans les annales du football en offrant au Sénégal son premier titre dans cette compétition (CHAN). C’est la raison pour laquelle les lions lions ont été reçu par le président de la république, dimanche soir. Macky Sall a exprimé sa satisfaction : « Nous avons signé un triplé historique sans doute le premier en Afrique. Le Sénégal devient la première nation à remporter les 3 trophées de la Confédération africaine de football (CAF) : Coupe d’Afrique des Nations, Championnat d’Afrique des Nations et la Coupe d'Afrique des nations de beach soccer. Je suis heureux de vous recevoir au palais de la république, de vous honorer pour vous dire ma fierté et celle de la nation sénégalaise. »



Le chef de l’Etat a félicité, plus particulièrement, le coach des Lions locaux, Pape Thiaw, et s’est même souvenu de ses exploits lorsqu’il était avant-centre des lions en 2000-2002. « Bravo Pape Thiaw nous n’avons pas oublié, et nous n’allons jamais oublier cette talonnade lumineuse qui a permis à Henri Camara de marquer le but en or. Pape Thiaw, tu as réussi au coup de maître à Alger.Ce que nous avons réussi c’est d’avoir réaliser toutes nos performances avec des coaches locaux . »



Enfin , Macky Sall a demandé au ministre des Sports de travailler avec la Fédération Sénégalaise de Football afin de présenter un programme national de soutien au foot local et du beach soccer : « Un programme qui devra intégrer l’appui du secteur privé et des entreprises publiques pour le sponsoring de nos équipes locales , afin de renforcer les moyens de ces équipes».