03 tonnes de cocaïne saisies au Sénégal: Le fils d’un Président ouest africain parmi les propriétaires

On en sait un peu plus sur les véritables propriétaires des 03 tonnes de cocaïne saisies au large du Sénégal par la Marine nationale il y a quelques jours. Lors de son audition à l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCTRIS) en charge de l’enquête, Rogello Valencia Vergara, qui fait partie des 10 personnes qui se trouvaient dans le navire au moment de son interception, a cité les véritables propriétaires dont un fils d’un chef d’Etat ouest africain et un Hollandais qu’il n’a pas identifié.











Selon L’Obs, il a confié qu’il devait recevoir d’un Colombien (son recruteur) 32 millions FCFA. Un des mis en cause a révélé que la drogue devait être livrée en Gambie et que le nommé Jack Holland devait récupérer les 10% de la cargaison.



Dix personnes dont un Sénégalais, cinq Nigérians, deux Bissau-guinéens, un Cap-verdien et un Irlandais du Nord se trouvaient dans le navire baptisé, « Ville d’Abidjan ». Ils ont chargé la drogue en Amérique du Sud et était en provenance de Sao Tomé. Il a été intercepté à hauteur de Kafountine et se dirigeait vers la Gambie. La drogue en question était planquée dans plusieurs sacs de 30 kg, renseigne la source.