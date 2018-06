YALI: 24 jeunes dont Maïmouna Guèye de "TFM" choisis

SENXIBAR- Ce sont 24 jeunes leaders sénégalais âgés de 35 ans au plus qui ont été triés sur le volet. Ils ont été reçus par l'ambassadeur des Etats Unis au Sénégal avant leur départ prévu le 18 Juin pour une formation de 6 semaines dans les grandes universités américaines, au terme d’un sommet de 3 jours avec les autorités et chefs d'entreprises du pays de l’once Sam. A leur retour, ces jeunes seront suivis par le département d'Etat américain en collaboration avec l'ambassade des Etats Unis. Il s’agit du fameux programme de Barack Obama en faveur des jeunes leaders de l’Afrique noire: Yali (Young africain leadership) rebaptisé Mandela Washington Fellowship. Ainsi cette année, 700 jeunes leaders africains dont 24 Sénégalais parmi lesquels la talentueuse Maïmouna Guèye de «TFM» renseigne l'AS quotidien. Ils vont recevoir des formations en «business and entrepreneurship », «civil leadership» ou encore en «public management ». Bonne chance à nos génies.