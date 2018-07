Flash actualité - Dernière minute

MAC de Thiès: Tentative de suicide d'un Thiantacoune

SENXIBAR-Un des «Thiantacounes», en détention à la maison d’Arrêt et de Correction (Mac) de Thiès, en grève de la faim depuis le 27 juin 2018 pour protester contre leurs longues détentions préventives, a tenté de se donner la mort, hier, dimanche 1er juillet 2018. Selon le quotidien l'AS qui donne l'information, le détenu s’est enfermé dans les toilettes avec un matelas et y mis le feu. Dès qu’ils ont vu la fumée, ses codétenus ont accouru. Evacué à l’infirmerie, il est hors de danger. Il s’agit, selon l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred) d’un ancien émigré, qui a toujours proclamé son innocence. Il s’appelle Aldemba Diallo et est le chef de chambre 2. A signaler que cette tentative de suicide n’est pas le premier depuis le début de la grève de la faim. La semaine dernière, le détenu Abdoulaye Diouf avait bu de l’eau de javel pour abréger son séjour sur terre. Il avait été admis aux urgences de l’hôpital régional, El Hadj Amadou Sakhir Ndieguène et s’en est bien tiré. Lui aussi souhaite la tenue d’un procès dans les plus brefs délais.



AAD Senxibar

