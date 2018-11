Visite à Tivaouane pour le Gamou: Mansour Faye annonce 70 camions citernes pour assurer la distribution d'eau

En visite à Tivaouane pour les préparatifs du Gamou, la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète (Psl), le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mansour Faye, accompagné du Directeur général de la SONES, Charles Fall, a annoncé ce mardi, 70 camions citernes pour assurer la distribution d'eau aux pèlerins. "On a accordé 1.000 branchements sociaux, mais ça limite. 550 points d'eau sont en cours d'installation et nous disposons 70 camions citernes pour renforcer la distribution d'eau au niveau du périmètre communale afin de permettre aux pèlerins de disposer de l'eau en quantité et qualité suffisantes", a assuré Mansour Faye. En termes d'assainissement, le ministre s'est engagé devant le khalife général des Tidianes, à mettre en place un réseau d'assainissement approprié et un dispositif avec des camions qui vont faire la collecte des eaux usées pour les reverser en dehors de la ville. Dans le cadre du Programme de renforcement de l’alimentation en eau potable des Cités religieuses, l’Etat du Sénégal réalise d’importants travaux, notamment à Tivaoune, en corrélation le Programme de modernisation des Cités religieuses du Sénégal qui traduit la vision du président Macky Sall.