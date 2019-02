Violences meurtrières à Tamba : le procureur inculpe 3 gardes du PUR pour meurtre et relâche 12 autres

es choses se corsent pour quatorze (14) des vingt six (26) membres de la sécurité du PUR, arrêtés suite aux violences meurtrières survenues de la région de Tambacounda. Le procureur Demba Traoré a décidé d’inculper 3 d’entre eux pour meurtre et onze (11) autres pour coups et blessures volontaires et détention illégale d’armes. En revanche douze (12) d'entre les personnes qui étaient placées en garde à vue, ont fait l'objet d'un classement sans suite à l'issue de leur déferrement au parquet près le tribunal de Grande instance de Tamba.



Pour rappel, le 11 février 2018, de violents affrontements ont été notés dans la région de Tambacounda entre militants du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) et ceux de Benno Bokk Yakaar (BBY). Ces échauffourées ont occasionné la mort de 2 militants de la mouvance présidentielle.