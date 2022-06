[Vidéo] Mercato: Mané est arrivé à Munich !

Cette fois, le doute n'est plus permis ! Sadio Mané (30 ans, 51 matchs et 23 buts toutes compétitions cette saison) devrait bel et bien endosser le maillot du Bayern Munich la saison prochaine.

Décidée à quitter Liverpool, la star sénégalaise a, comme prévu, atterri en Bavière ce mardi matin. Le natif de Bambali devra maintenant valider la visite médicale pour compléter un transfert estimé à 32 millions d'euros plus 6 M€ de bonus.