Urgent : Moustapha Diakhaté exclu de l’APR (DOCUMENT)

C’est officiel, l’ancien ministre conseiller Moustapha Diakhaté ne fait plus partie de l’Alliance Pour la République (APR). Il vient d’être exclu des rangs de l’APR conformément aux statuts et règlements du parti par le conseil de discipline présidé par Abdoulaye Badji, Benoit Sambou, Abdou Mbow et Mbaye Ndiaye qui a été absent de la réunion tenue aujourd’hui.