Touba - Du Yamba dans la maison d'un marabout

La police de Gouye Mbinde qui était au parfum d’un vaste réseau de trafic de chanvre indien au niveau de la

maison du marabout a mis à profit une information qui a permis aux limiers de réussir un coup de filet dans la nuit du

mercredi. Ainsi, Serigne M. Mbacké, Fallou Samb le cerveau de la bande et Fallou Fall seront appréhendés.



Les trois personnes ont été interpellées et mises aux arrêts. Elles ont passé la garde à vue pour interrogatoire au niveau du poste de police de Gouye Mbinde avant d’être acheminées au tribunal de grande instance de Diourbel ce vendredi

où ils répondront du délit de détention et trafic de chanvre indien.



Une affaire qui est sujette à beaucoup de commentaires dans la cité religieuse après celle de la saisie importante d’armes et de munitions samedi dernier, toujours par les mêmes éléments de la brigade de recherches du poste de police de Gouye Mbinde.