TRUMP REMPORTE LA FLORIDE, BIDEN APPELLE À ÊTRE PATIENT

Les bureaux de vote ont fermé aux États-Unis et l’heure est désormais au décompte des voix. Les Américains attendent les résultats de scrutins très serrés dans les États-clés pour connaître l’identité de leur prochain président. Joe Biden se dit optimiste et appelle à la patience tandis que son rival Donald Trump accuse les démocrates de "tenter de voler l’élection".











Alors que les bureaux de vote ont fermé leurs portes sur tout le territoire, les Américains se retrouvent face au casse-tête du décompte des voix. Plus de 100 millions d’électeurs ayant voté par anticipation, le dépouillement pourrait prendre encore de nombreuses heures voire plusieurs jours dans certains États.



Le président sortant, Donald Trump, a remporté les États du Kentucky, de la Virginie-Occidentale, de la Caroline du Sud, de l’Oklahoma, du Tennessee, de l’Alabama, du Mississippi, de l’Arkansas, de l’Indiana, du Nebraska, de la Louisiane, du Wyoming, du Dakota du Sud, du Dakota du Nord, du Kansas, du Missouri, de l’Idaho, de l’Utah, de l’Ohio, de l’Iowa, du Montana, de la Floride et du Texas ; son rival démocrate, Joe Biden, s’est imposé pour sa part dans le Vermont, la Virginie, le Connecticut, le Delaware, l’Illinois, le Maryland, le Massachusetts, le New Jersey, les États de Rhode Island et de New York, le Nouveau-Mexique, le Colorado, le New Hampshire, la Californie, l’Oregon, l’État de Washington, Hawaï, le Minnesota et la capitale américaine (District of Columbia).



Comme il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour compter l’ensemble des bulletins sur tout le territoire, les résultats annoncés le soir de l’élection sont des projections réalisées par les médias. Il n’y a pas de proclamation officielle des résultats, c’est en principe au perdant de reconnaître sa défaite.



En dehors de l’élection présidentielle, les Américains étaient appelés à renouveler l’ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat.