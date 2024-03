Niger : Niamey expose les dessous de la visite d’une délégation américaine dans le pays

Comme la France, les Etats-Unis, commencent à irriter la junte militaire au pouvoir au Niger. On a tous appris qu’une délégation américaine était en visite à Niamey la semaine dernière. Seulement l’arrivée de ces diplomates sur le sol nigérien n’a pas « respecté les usages diplomatiques ».

Dans un communiqué, la junte informe que c’est de « façon unilatérale et par note verbale que le gouvernement américain a informé le gouvernement nigérien de la date d’arrivée de sa délégation, de sa composition, ainsi que des autorités nigériennes à rencontrer sans précision aucune quant à l’objet de cette visite ».

On a fait preuve de courtoisie

Si le gouvernement nigérien a malgré cet "impair", reçu ces émissaires américains, c’est par « courtoisie » et par respect pour les « traditions millénaires d’accueil et d’hospitalité » du Niger, assurent les militaires au pouvoir.

Sur le fond, les échanges entre les deux parties ont porté « essentiellement sur la transition militaire en cours au Niger, la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme, les orientations et perspectives politiques du Niger dans leurs aspects relatifs aux choix des partenaires sur le plan diplomatique, militaire et stratégique ».

Les USA veulent dénier au « peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires »

Niamey dit regretter « la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et le type de partenariat à même de l’aider à lutter véritablement contre les terroristes alors même que les Etats Unis ont décidé de suspendre unilatéralement toute coopération » avec le Niger.

Une « attitude condescendante assortie de menace de représailles »

Il condamne également « avec force l’attitude condescendante assortie de menace de représailles de la part de la cheffe de la délégation américaine vis-à-vis du gouvernement et du peuple nigérien ». Cette « attitude est de nature à saper la qualité de nos relations séculaires et miner la confiance entre nos deux gouvernements déjà entamée par les évènements du 19 octobre 2023 », préviennent les militaires au pouvoir.

Le « cynisme » des USA pointé du doigt

Ils ont par ailleurs rejeté les « allégations mensongères de la cheffe de la délégation américaine consistant à soutenir que le Niger aurait signé un accord secret sur l’uranium avec la République islamique d’Iran ». « Cette approche cynique habituellement utilisée pour discréditer, diaboliser et justifier leur menace contre les Etats, n’est pas sans rappeler l’exemple de la seconde guerre d’Irak », estiment-ils.