THIERNO AMADOU DIALLO, L’HOMME QUI A FILMÉ KILIFEU, CONDAMNÉ POUR VOL

Célèbre pour avoir filmé le rappeur Kilifeu, auteur présumé d’un trafic de visa, Thierno Amadou Diallo a été cité dans une affaire de vol en réunion. Déclaré coupable, il a été condamné à 2 ans dont 2 mois de prison ferme. Il ressort des débats d’audience que le mis en cause faisait partie du gang qui avait cambriolé le domicile de l’homme d’affaires Elimane Lam, il y a deux semaines.



Lors de leur visite, les malfrats avaient emporté des bijoux de valeur et une forte somme d’argent. Cependant, il a été arrêté par les vigiles au moment où il tentait de prendre la fuite en escaladant le mur. Placé sous mandat de dépôt le 15 juillet dernier et attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, ce jeudi, il a nié les faits en soutenant que l’argent découvert par les enquêteurs lui appartient. « Je devais le verser à un ami pour qu’il me trouve 3 visas. C’est sur ces entrefaites, que j’ai été assommé. Après avoir repris mes esprits, j’ai appris qu’on me poursuivait pour vol en réunion », a-t-il dit pour tenter de se dédouaner. Il enchaîne : « Je ne suis pas un voleur. Je me suis rendue aux Almadies pour rencontrer l’individu qui devait me donner les passeports. Je dois voyager avec mon épouse, mon enfant et notre femme de ménage ».

A noter que le plaignant s’est désisté après avoir récupéré tous ses biens. Invité à faire son réquisitoire, le maître des poursuites a requis l’application de la loi. La défense a sollicité la relaxe. L’avocat a soutenu que la partie civile a pardonné et le tribunal devait aussi en faire de même. En rendant sa décision, le tribunal a déclaré le mis en cause coupable des faits qui lui sont reprochés.